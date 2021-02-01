ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض خط “خويلد فرعية اللافي” للاعتداء من قبل من اسمتهم بـ”المجرمين”، وسرقة أسلاك ضغط عالٍ تقدر مسافتها بـ 700 متر.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أمس الأحد أن عملية السرقة تسببت في فقد التغذية على نحو 18 محولًا و3 محطات أرضية بدائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة.

وأكدت استمرار ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء دون أي رادع، مطالبة بضرورة وضع حد للظاهرة الغريبة التي انتشرت في البلاد من قبل بعض الأشخاص من ذوي النفوس الضعيفة لتحقيق مصالح شخصية، على حد وصفها.

الشركة دعت إلى ضرورة وضع حد لظاهرة السرقة، وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام، مما يزيد من معاناة المواطن.