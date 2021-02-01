ليبيا – نقل عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج عن البعثة الأممية قولها إن المترشحين للسلطة التنفيذية الجديدة ممن يتقلدون مناصب في القضاء والمؤسسات العسكرية وغيرهم ممن وصفتهم بالمخالفين، هم من يتحمل مسؤولية مخالفتهم للقوانين الليبية، حسب تعبيره.

فرج قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن البعثة أكدت للأعضاء أنها لن تتدخل في هذا الأمر، مؤكدًا عدم استبعاد أي من المتقدمين حتى الآن.

ورأى أن فرصة حصول المترشحين عند التصويت على 70 من الأصوات ضعيفة لكثرة المترشحين، فيما سيحصل عليها ممثلو الجنوب بسبب عدد المترشحين من الإقليم، على حد تقديره.

كما أوضح أن الجلسة الأولى ستفتتحها ستيفاني وليامز بكلمة، تليها جلسة استماع للمترشحين للمجلس الرئاسي للإجابة عن أسئلة الأعضاء دون معرفة أصحابها. ووفق فرج، فإن الفرصة ستتاح للمترشحين لرئاسة الوزراء بعد الانتهاء من المتقدمين للمجلس الرئاسي، مؤكدًا أن عملية التصويت ستنطلق يوم غد الثلاثاء.

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