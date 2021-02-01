العراق – أعلنت وزارة الخارجية العراقية امس أنها تتابع تداعيات فقدان طائرة يونانية كان يقودها طيار عراقي، وأشارت إلى أن فريق عمل متخصص سيتوجه إلى اليونان لمتابعة الحادث.

وذكرت في بيان صحفي: “تتابع وزارة النقل و منذ ظهر اليوم، تداعيات خبر فقدان أكاديمية (أكناتيا) اليونانية للطيران، إحدى طائرات التدريب والتي كان يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية عمار إبراهيم”.

وأضافت: “وجهت إدارة الخطوط الجوية العراقية مركز إدارة الأزمات في الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية وتشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات طوارئ تضم كافة المختصين والمعنيين في الشركة”.

وتابعت: “تم الاتصال بشكل مباشرة من قبل مدير عام الشركة بإدارة الأكاديمية للوقوف على آخر نتائج البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والأكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي”.

وأضافت: “يستعد فريق عمل متخصص مدعوم بجهد تحقيق دولي للتوجه خلال الساعات القريبة القادمة إلى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث وسنوافي الرأي العام بالمعلومات الرسمية والمؤكدة التي ستصلنا من الجهات اليونانية”.

المصدر: RT

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