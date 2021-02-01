بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن شركة “أسترازينيكا” ستسلم 9 ملايين جرعة إضافية من لقاحها المضاد لكورونا إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من هذا العام.

وفي تغريدة عبر “تويتر” كتبت: “ستقدم “أسترازينيكا” تسعة ملايين جرعة إضافية في الربع الأول من العام (40 مليون في المجمل) مقارنة بعرض الأسبوع الماضي، وستبدأ عمليات التسليم قبل أسبوع واحد من الموعد المحدد”.

وأضافت: “الشركة ستعزز طاقتها التصنيعية في أوروبا”.

ومن جهة أخرى، قالت فون دير لاين لقناة “زد دي اف” الألمانية: “نريد أن يكون 70 بالمئة من البالغين قد تلقوا اللقاح بحلول نهاية الصيف”، مؤكدة بذلك السعي إلى تحقيق هذا الهدف الذي أعلن في 19 يناير.

وكانت شركة “أسترازينيكا” الإنجليزية السويدية قد أعلنت بشكل غير متوقع هذا الشهر أنها ستوقف الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي من لقاحها المرشح في الربع الأول مما أثار خلافا بشأن الإمدادات.

وعرضت الشركة الأسبوع الماضي تقديم موعد تسليم بعض الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي.

كما عرضت ثمانية ملايين جرعة إضافية على الاتحاد الأوروبي في محاولة لنزع فتيل النزاع، لكن مسؤولا في الاتحاد الأوروبي قال لرويترز إن ذلك يقل كثيرا عما تعهدت به في الأساس، إذ التزمت “أسترازينيكا” بتقديم ما لا يقل عن 80 مليون جرعة في الربع الأول.

المصدر: رويترز

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