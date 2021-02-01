ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء العد التنازلي لتشغيل مطار ميناء رأس لانوف النفطي التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية .

الوطنية للنفط قالت عبر مكتبها الإعلامي إن الأعمال جارية على على قدم وساق؛ من أجل عودة الحياة مجددًا لمطار رأس لانوف النفطي، بفضل المجهودات الذاتية لمستخدمي شركة الهروج من مختلف الأقسام بالميناء.

وأضافت المؤسسة أنه جرى حتى الآن الانتهاء من عمليات التنظيف حول المطار (Run Way) والطلاء وتوصيل الكابل الكهربائي الخاص بجهاز المرشد اللاسلكي للطيران (Beacon)، كما تم حفر مسار الكابل الكهربائي بطول حوالي 1800 متر، وتركيب محول كهربائي، واستمرار التجهيزات الخاصة ببعض الأعمال الانشائية.