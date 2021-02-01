مصر – أوضح الفنان المصري، ماجد الكدواني، إنه تلقى مكالمة هاتفية، بعد وفاة والدته وصعوبات في نجاح أحد أفلامه، من الممثل المصري الشهير، عادل إمام، “غيرت له حياته”.

وفي تفاصيل المكالمة، أشار ماجد الكدواني، خلال برنامج “سهرانين”، إلى أنه “كان يجلس في المنزل، لوحده، عندما تلقى اتصالا من رقم غريب، تبين أنه الزعيم عادل إمام”، وروى القصة قائلا: “كنت قاعد في البيت لوحدي، منور النور وباصص في السقف، فوجئت باتصال من رقم غريب مميز جدا، ودفعني شيء ما بداخلي للرد، وعرفه المتصل بأنه الفنان عادل إمام، فحاول التركيز في الصوت ربما يكون مقلبا”.

وأشار إلى أن عادل إمام وجه له نصيحة، طالبا منه “التمسك بها”، وهي “التركيز في التمثيل فقط، وترك السوق لتضعه في المكان الذي تريده فيه، وعدم الاهتمام بالإنتاج، أو التوزيع، أو قاعات السينما الكبيرة، أو الصغيرة”.

كما كشف له عادل إمام عن “الصعوبات التي واجهها أول أفلامه (البحث عن فضيحة)”، في السينما، وكيف كانوا قبل “مدرسة المشاغبين” يعرضون أحيانا على صالة خالية”، مشددا عليه ضرورة “ألا ييأس أبدا”.

المصدر: “ON”

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