إنجلترا – حقق المصري محمد صلاح نجم ليفربول عدة أرقام بتسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد (3-1) يوم الأحد، وذلك ضمن المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعزز صلاح صدارته لترتيب قائمة هدافي “البريميرليغ” برصيد 15 هدفا موسعا الفارق إلى 3 أهداف عن ثنائي توتنهام هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين واللذين سجل كل منهما 12 هدفا.

وحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات تساوى صلاح مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، في ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى، بعد روبيرت ليفاندوفسكي (24 هدفا)، وأندري سيلفا (16 هدفا).

وذكرت أن صلاح سجل في شباك وست هام 9 أهداف، منذ انتقاله للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن صلاح بات خامس لاعب إفريقي يصل إلى حاجز 90 هدفا في “البريميرليغ”، بعد الرباعي ديدييه دروغبا (104)، أديبايور (97)، ياكوبو (95) وساديو ماني (91 هدفا).

من جهتها، ذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، بأن صلاح سجل 20 هدفا أو أكثر في موسم واحد، خلال 4 مواسم متتالية مع ليفربول، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الرقم منذ إيان راش، الذي سجل 20 هدفا أو أكثر خلال موسم واحد في 6 مواسم متتالية، في الفترة بين عامي 1981 و1987.

المصدر: RT

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