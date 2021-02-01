ليبيا- كشف عضو مجلس الشيوخ المصري أسامة الهواري عن الإفراج عن 38 مصريًا تم اختطافهم مؤخرًا في مدينة بني وليد غربي ليبيا.

تدوينة للهواري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد، وأشار خلالها إلى الإفراج عن هؤلاء ممن ينحدرون من قرية العمرة بمركز أبو تشت في محافظة قنا أقصى جنوب بني وليد، بعد أن اختطفتهم عصابات الهجرة غير الشرعية وطلبت فدية بقيمة 15 ألف دينار لكل واحد منهم.

وقدم الهواري الشكر للقيادة السياسية المصرية المتمثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن أتاه الخبر وهو جالس وسط أهالي المختطفين في قرية العمرة بعد تحريرهم، وأنهم الآن في طريق عودتهم.

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