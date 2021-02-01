فرنسا – تعرض منزل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، للسطو خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ومضيفه لوريان، أمس الأحد، لحساب الأسبوع الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن لصوصا اقتحموا منزل ا إيكاردي، عندما كان الأخير يشارك في المباراة المذكورة، وقاموا بسرقة أغراض (مجوهرات، وساعات، وملابس باهظة الثمن) يصل ثمنها إلى نحو 400 ألف يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاملين في منزل إيكاردي، هم من اكتشفوا واقعة السرقة صباح اليوم التالي، وقاموا بإبلاغ الشرطة.

وكان إيكاردي، شارك طيلة الـ90 دقيقة في مباراة سان جيرمان ولوريان، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-2، ولم يسجل النجم الأرجنتيني أي هدف.

يذكر أن سرقة منازل لاعبي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، أصبحت مشهدا مألوفا ومتكررا في الآونة الأخيرة.

المصدر: “ليكيب”

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