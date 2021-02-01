إسبانيا – حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقما مميزا بعدما ساهم في فوز فريقه برشلونة على ضيفه أتلتيك بيلباو، أمس في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 20، بعدما سدد ركلة حرة في الشباك، ليقود الفريق الكتالوني للفوز على أتلتيك بيلباو 2-1، ويثأر لنفسه من الهزيمة الأخيرة أمام الفريق القادم من إقليم الباسك في نهائي كأس السوبر المحلية.

وذكرت شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات، أن هذا الهدف يحمل الرقم الـ650 للنجم الأرجنتيني مع برشلونة في جميع المسابقات.

وأوضحت أن ميسي سجل لبرشلونة 486 هدفا في مسابقة الدوري الإسباني بينها 49 هدفا من ركلة حرة.

المصدر: “أوبتا”

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