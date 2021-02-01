فرنسا – مني فريق باريس سان جيرمان بهزيمة مفاجئة ومؤثرة أمام مضيفه لوريان (2-3)، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله المدافع لوران أبيرجيل في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

ورد النجم البرازيلي نيمار بهدفين سجلهما من ركلتي جزاء في الدقيقتين (45 و58)، الأولى نفذها بطريقة ساخرة من دون أن ينظر إلى الكرة.

وقلب لوريان الطاولة على فريق “الأمراء” بتسجيله هدفين متتالين في آخر عشر دقائق، عبر كل من لاعب خط الوسط يوان ويسا، والمهاجم النيجيري تيريم موفي، في الدقيقتين (80 و90) على الترتيب.

ووصل نيمار إلى هدفه السادس فقط هذا الموسم، متأخرا بفارق 8 أهداف عن زميله في الفريق المهاجم كليان مبامبي، متصدر ترتيب هدافي الدوري.

وتوقف رصيد باريس سان جيرمان بعد هذه الهزيمة، عند 45 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما رفع لوريان رصيده إلى 18 نقطة، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب “ليغ1”.

المصدر: وكالات

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