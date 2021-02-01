ليبيا – قال وزير النقل المصري كامل الوزير إن هناك خطة لتنفيذ مشروع من أهم أهدافه تحقيق الربط بين مصر ودول الجوار.

الوزير وفقًا لما نقلته صحيفة “الشروق نيوز” المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري أمس الأحد خلال الاستماع إلى بيان وزارته أوضح أن الطريق البري يربط بين 9 دول أفريقية، منها ليبيا والسودان.

وأوضح أن تطوير الطريق البري والسكك الحديدية يستهدف خلق طريق من السلوم لبنغازي، لافتًا إلى أن هذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية ويسهم في نقل البضائع إلى ليبيا.

وأفاد: “كان هناك تنسيق مع تشاد، هل يكون خط السير من السودان أو ليبيا، وتم الاستقرار أن نبدأ من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو”.