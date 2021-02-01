ليبيا – استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وفدًا من مشائخ وأعيان وحكماء قبيلة ورفلة.

وحضر اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

وثمن الوفد عمل الحكومة الليبية ورئيسها في تقديم الخدمات وتسيير الأمور الحياتية على أكمل وجه، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد وفد قبائل ورفلة خلال اللقاء على وحدة التراب الليبي ولم شمل الليبيين، مؤكدين على أن وحدة الوطن لا مساومة عليها.

بدوره، أثنى الثني على موقف قبائل ورفلة في دعم الشرعية والوقوف خلفها، خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب وبناء دولة القانون والمؤسسات.

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