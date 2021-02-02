ليبيا – قال المحلل السياسي محمد الأسمر إن أغلب برامج المترشحين هي عبارة عن (نسخ لصق) مما يتناوله مرشحون آخرون في بلدان أخرى لا تشبه ليبيا في شيء، وليست لديها أزمة بحجم الأزمة الليبية، فهم ركزوا على مشاريع تحتاج دولة مستقرة ووقتًا طويلًا لتنفيذها.

الأسمر أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إن أغرب ما عرضه المرشحون، هو ما قاله المترشح عقيلة صالح في معرض حديثه عن ما وصفها بـ”حرب طرابلس”.

وأضاف: “عقيلة قال بأنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، وحرب طرابلس، كانت خاطئة”، وهو أمر يخالف كل ما كان يقوله في تلك الفترة وضد القرارات التي اعتمدها كرئيس للبرلمان.

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