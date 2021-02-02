ليبيا – أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن بالغ قلقها حول مصير العديد من المهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر المتوسط في هذه الظروف المناخية الصعبة.

اللجنة الخارجية أعربت في بيان لها أمس الإثنين عن بالغ قلقها من التقارير الواردة باستمرار محاولات عبور المتوسط من السواحل الليبية، وفي هذه الظروف الجوية الصعبة للوصول إلى السواحل الأوروبية.

وأبلغت اللجنة خالص تعازيها لعائلات عشرات المهاجرين الذين غرقوا في الأيام الماضية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

كما دعت إلى تحرك مشترك وعاجل لإنقاذ العديد من المهاجرين من مصير مأساوي في ظل هذه الظروف الصعبة، مشيرةً إلى حجم التحدي الكبير الذي تشكله أزمة الهجرة وأعباء حماية وايواء المهاجرين للسلطات الليبية، وخاصة في هذا الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وشددت على أهمية دعم المجتمع الدولي لليبيا في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية التي عجزت على مواجهاتها دول كبرى، مبديةً بالغ امتنانها وتقديرها لما يبذله حرس السواحل الليبي من مجهودات كبيرة لإنقاذ المهاجرين في هذه الظروف الجوية الصعبة، بالرغم من ضعف الإمكانيات.

وأكدت على استنكارها الشديد لقيام عصابات تهريب البشر بإرسال عشرات المهاجرين إلى البحر في هذه الظروف، داعيةً إلى تكاتف جميع الجهود لمحاربة تلك الشبكات التي تتخذ من مآسي وتطلعات المهاجرين وسيلة للكسب، متجردة من جميع القيم الإنسانية.

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