ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن جلسات حوار الملتقى الليبي لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة بدأت بخطوة إعلان قائمة المترشحين والإعلان عن آلية الترشح، ويتم الاستماع لمدة 20 دقيقة لكل مترشح من سؤال وجواب ومقدمة.

البكوش لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد تابعتها صحيفة المرصد إلى أن الخطوات القادمة هي الترشيحات داخل ما يسمى بالمجمع الانتخابي “برقة، طرابلس، فزان”، وفي حال فشل تلك العملية سيتم التوجه للقوائم والخطوات التالية مع العلم، أنه ليس هناك أي ضمانة لما سيحدث في النهاية، وفقًا لقوله.

وطمأن المواطن الليبي بأن البعثة غير منحازة لأي طرف، وما يجب أن يقلق الليبيون من أجله هو التدافعات والمناورات و”الكولسه” التي ستحدث عندما لا يتحصل أي من المترشحين على الـ 70%، وبالتالي تبدأ المناورات والائتلافات؛ لأن هناك أكثر من 24 مرشح لثلاثة مقاعد في الرئاسي ومرشحين لمنصب واحد هو رئيس الوزراء.

وأضاف: “لن يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المطلوبة من أول مرة، وسنذهب للقوائم وما إلى ذلك، وهنا تبدأ عملية التصعيد، وبكل تأكيد أن هناك من هو على القائمة وتحصل على تزكيتين، ويعرف أن حظوظه في الفوز كحظوظ كرة من الثلج في جهنم؛ لكن ترشح ليقايض بها مناصب أخرى، أعتقد أن هذا الإرث السياسي لـ 40 عامًا من حكم اللجان الشعبية والتصعيد”.

كما أشار إلى أن ما قصدته ستيفاني وليامز بالعملية الديمقراطية أن تأتي عبر الانتخابات، أما الواقع والحقيقة أن الـ 75 شخصًا، إما لم ينتخبوا قط أو أن ولايتهم القانونية عبر الانتخابات انتهت من فترة طويلة، مبينًا أن أعضاء مجلس الدولة انتخبوا منذ 9 سنوات مضت وأعضاء مجلس النواب منذ 6 سنوات، بالتالي لا يمكن اختيار حكومة غير منتخبة من قبل أعضاء إما غير منتخبين أو ولايتهم الانتخابية انقضت من فترة بحسب قوله.

وأردف: “هي ليست عملية ديمقراطية لكنها أفضل من أن يأتي شخص كحفتر يستولي على السلطة بالقوة، تابعت كلمات العديد من المترشحين معظمها محزن وأصحابها كان عليهم مراجعة أنفسهم قبل أن يترشحوا، وبعضها كلمات خشبية مليئة بالشعارات الجوفاء والكلمات المبتذلة التي سمعناها والمصالحة الوطنية وجبر الضرر وغيرها، كان هناك 4 كلمات الأقوى ليس من ناحية المحتوى، بل عبرت أن أصحابها على ثقة بما يقومون به وأعطوا صورة أفضل منهم سليمان سويكر عضو مجلس النواب وكلمة عقيلة صالح، على الرغم من اختلافنا معه إلا أنه يعرف ماذا يريد وواثق من حظوظه ولن يقدم أي تنازلات”.

وفيما يتعلق بترشح العسكريين لهذه المناصب قال: “ممنوع أن يعمل العسكريين بالسياسة ترشح أو انتخاب. ما قاله صالح: المادة لا تتحدث عن الجمع، لكن المادة تقول لا يحق لعضو المجلس أثناء عضويته الترشح لمنصب رئاسة الوزراء أو وزير في أحد الوزارات، ولا يجوز اختياره لأي منصب حكومي ولم يختر بعد، وعندما يتم اختياره يستقيل أي أن هناك مخرجًا لذلك. عقيلة صالح أبرز إجاباته كانت تهرب من ضمان التزامه بموعد الانتخابات، فقد رفض الالتزام بذلك بكل وضوح”.

البكوش اختتم حديثه معتقدًا أن ملامح الأكثر حظوظًا بعضوية المجلس الرئاسي ما زالت مفتوحة للآن، خاصة في ظل التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس، وبعض الأطراف التي من المتوقع أن تقوم بمراجعة حساباتها، مؤكدًا على أنه ما يجب القلق منه يتمثل بالضمانات التي ستسمح بعقد الانتخابات بموعدها، وألا تتهرب السلطة التنفيذية الجديدة ومجلس الدولة والنواب من الانتقال السلمي للسلطة، كما حدث طوال العشر سنوات الماضية.

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