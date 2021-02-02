ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إنه بحجة تردي أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، فقد تردد سؤال على كل المترشحين بشكل لافت وهو عن وضع حقوق الإنسان في ليبيا، مع توجيه سؤال لبعضهم عن مدى موافقته حول توقيع ملحق اتفاق روما لحقوق الإنسان 1967 (اتفاقية روما للاجئين 1951)، والتي لم تنضم لها ليبيا رسميًا في زمن المملكة أو جماهيرية العقيد وبعد فبراير أيضًا.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بخلاف الإصرار اللافت من قبل ملتقى الـ hd على السؤال، فإن المؤسف هو الإجابة بنعم من قبل بعض المترشحين، دون معرفة حقيقية هذا الالتزام الذي يطلقونه دوليًا وانعكاساته على بلادهم الذي يعيش المأساة مرتين، بحسب قوله.

وتابع: “لطالما حذرت من الفقرة 2.8 الموجودة في نص وثيقة الإتفاق الشامل والمتعلقة بالأرقام الإدارية، واليوم ستصبح المخاوف أكبر في ظل إصرار دولي لإجبار ليبيا على توقيع اتفاقية ستؤدي لتوطين ملايين البشر في ليبيا”.

وأكد على أنه ليس من المنطق الوقوف في وجه الإنسانية ومنع الحق في الحياة، لكن أيضًا ليس من المنطق تغيير ليبيا ديموغرافيا وزيادة مخاطر التفكيك فيها، لافتًا إلى أن توقيع أي معاهدة أو اتفاق يستوجب أن يمتلك الشرعية الوطنية عبر صناديق الاقتراع، وأن يأتي بعد لملمة الجراح في ليبيا وتوحيد مؤسساتها وصياغة قوانين محلية تحمي هوية الدولة وتركيبتها السكانية، لتفتح الفرص أمام الجميع للعمل والتنقل والمشاركة.

كما اعتبر أنه لن يخرج من ملتقى الـ hd في جنييف إلا ما يثير المخاوف و انعدام الثقة، مشيرًا إلى أنه في مخرجات كل فقرة منها يوجد فخ مكتوب بعناية.

واختتم حديثه قائلًا: “أما المتحدثون فكأني بهم ينهلون من معين واحد، ولم يتحدث مترشح واحد عن مشروع يمكن الالتفات له، وكان المستشار عقيلة صالح واللواء أسامة الجويلي أكثر المتحدثين وضوحًا عندما قال الأول بين السطور: لا تنتظروا الإنتخابات فإنها لن تأتي، و الثاني أيضًا ما بين السطور قال: أن السلطة التنفيذية تقسيم لغنيمة الحرب بين الليبيين”.

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