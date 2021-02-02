ليبيا – أشاد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، وصبرها وذكائها الشديد، ودراستها للحالة النفسية الليبية.

الدرسي وفي تصريح لموقع “الحرة” الأمريكية” قال: “نحن ندعم الحوار الوطني ونحذر من المعوقات والمعرقلین”.

ورأى أن هناك ضغوطًا دولية حالية لتشكيل سلطة موحّدة،متسائلاً:”لكن ما مدى نجاح هذه المحاولات في الوصول إلى حلول جذرية للأزمة الليبية؟”.

وأعرب عن تفاؤله بنجاح محاولة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، مضيفًا: “لا يمكننا أن نغرق في التفاؤل بأن الأزمة الليبية ستحل إن حصل التوافق”.

وأشار إلى أن الحكومة المزمع تشكيلها هي بمثابة حكومة أزمة اقترحها المجتمع الدولي ليفك الحصار عن الشعب الليبي، ويبطئ تدفق الهجرة غير الشرعية وتدفق السلاح إلى دول الجوار وحتى إلى أوروبا.

وأضاف: “المجتمع الدولي أراد أن تكون هناك هدنة، أنا أعتبرها مؤقتة، وأعتقد أن ليبيا ستبقى هكذا، جزء شرقي وجزء غربي وحكومة في منتصف البلاد تعطي للشرق حقه وتعطي للغرب حقه”.

وتابع: “لا يمكننا أن نغفل الآن أنه أصبح هناك ليبيا الشرقية وليبيا الغربية وخط الهدنة ما بين قوات الوفاق وقوات حفتر هو سرت، مثل خط 38 ما بين كوريا الشمالية والجنوبية”، متسائلًا إن كان سيستمر هذا الخط إلى ما لانهاية، أو أن يحدث توافق على توحيد المؤسسة العسكرية”.

الدرسي رأى أن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية أمر صعب إن لم يكن مستحيلًا، ويحتاج إلى سنوات لحل هذه المعضلة بسبب التناقضات الكثيرة ولوجود المرتزقة.

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