ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إنه من المخجل الاستماع للمترشحين وهم يمارسون الكذب لتبرير وصولهم للتسلط على الشعب في غياب إرادته، وتفعيل إرادة بعثة الدعم.

العباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “المستشار عقيلة صالح لم يكن موفقًا في تفسيره لنص المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014م”.

وتابع: “ماذا لو تم استبعاد المرشحين الذين تمنعهم مناصبهم من الترشح لمناصب السلطة التنفيذية، أليس ذلك أفضل ودرءًا للجدل القانوني، أم أن ذلك يفسد ما تصبو إليه بعثة الدعم الأممية”.

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