ليبيا – قال رئيس “حملة معًا لنتعافى” في زليتن ماهر العريبي إن الوضع الوبائي ومراكز العزل من الناحية الخدمية في مدينة زليتن جيد، وليس هناك نقص في المعدات والأجهزة.

العريبي أرجع في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين زيادة معدل الوفاة إلى تخوف بعض المواطنين المُصابين بفيروس كورونا من الذهاب لمركز العزل، لافتًا إلى أن بعض الحالات تأتي إلى مراكز العزل تكون لها فترة في المنازل وتأتي بعدما يتأزم وضعها الصحي، وتُعاني من التهاب رئوي حاد.

وناشد المواطنين عند شعور بظهور أعراض فيروس كورونا الاتجاه إلى المركز مُباشرة لتلقي العلاج؛ فهناك من أتى عند إصابته، وخرج بصحة جيدة.

Share and Enjoy ! 0 Shares