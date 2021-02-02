ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي بالجامعات الليبية الدكتور يوسف الفارسي إن السلطة الجديدة المنتخبة في ليبيا ستواجه استحقاقات صعبة للغاية في ظل تدني الخدمات، وتردي المستوى المعيشي، لافتًا لوجود تشكك من المواطنين الليبيين في الوفاء بالمدة المطلوبة لعمل الحكومة على غرار التجارب السابقة.

الفارسي أكد في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” عدم وجود ضمانات حقيقية لنجاح الحكومة الليبية الجديدة، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية من خلال الصراع وسيطرة الأتراك والميليشيات على المنطقة الغربية، محذرًا من محاولات تهدف لضرب المسارات والحوارات التي تعقد لحل الأزمة في ليبيا.

وحذر من وجود الميليشيات المسلحة التي ستعمل على إعاقة الحكومة الجديدة، مشيرًا لبيان الميليشيات المسلحة في طرابلس، ومحاولتهم تشكيل الحكومة الجديدة لقطع الطريق على المسار السياسي الذي سينتج حكومة تفكك الميليشيات وتجمع الأسلحة.

كما شدد على ضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية الجديدة بإلغاء الاتفاقات التي تهدد الأمن القومي الليبي التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع تركيا.

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