ليبيا- قال المهتم بالشأن الليبي مجدي القاسمي إن كل برامج المترشحين لم تقدم فيها أشياء يمكن تطبيقها في الفترة البسيطة التي سيتولون فيها المهمة، بل إنهم ركزوا على أمور وكأنهم سلطة دائمة مدتها أكثر من 5 سنوات.

القاسمي أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى إن أغلب المرشحين لا يدركون القوانين وحتى الإعلان الدستوري، الذي تسير به المؤسسات في الدولة الليبية، لذلك كانت إجابات بعضهم حول العقبات القانونية، إجابات لا تعبر عن عمق وفهم هذه الشخصيات، التي ستدير شأن دولة تعج مفاصلها بالأزمات مثل ليبيا.

وضرب مثلًا على ذلك بما قاله المرشح أسامة الجويلي حول وضعه العسكري وإجابته بأنه “حتى الآخرون ترشحوا بالمخالفة”.

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