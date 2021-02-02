روسيا – صرح الكرملين بأن “صندوق مكافحة الفساد” التابع للمعارض أليكسي نافالني، أثبت حقيقة كونه عميلا أجنبيا، عندما ناشد البيت الأبيض فرض عقوبات على عشرات من رجال الأعمال والمسؤولين الروس.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين ردا على طلب التعليق على تحرك صندوق نافالني: “فيما يتعلق بهذا الصندوق وكل هذه الخطابات والنداءات.. لقد أثبت الصندوق أنه عميل أجنبي فعليا وقانونيا على السواء”، في إشارة إلى الوضع القانوني الذي حددته له التشريعات الروسية.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أمس السبت أن صندوق نافالني وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تحثه على فرض عقوبات على 35 شخصا ممن وصفهم بأنهم “مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين”.

وأضاف بيسكوف أن الدعوات للولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا أمر غير مقبول على الإطلاق، وأن هذا الأسلوب ليس له أدنى فرصة للنجاح.

وجاء تحرك صندوق نافالني تزامنا مع عمله على تنظيم مظاهرات غير مرخصة في أنحاء روسيا للمطالبة بالتغيير السياسي والإفراج عن نافالني الذي تم احتجازه على خلفية قضايا جنائية سابقة فور عودته إلى موسكو من برلين في 17 يناير.

تعيلقا على الانتقادات الغربية والأمريكية تحديدا لطريقة تعامل السلطات الروسية مع هذه الاحتجاجات ومزاعم استخدام القوة المفرطة لتفريقها، قال بيسكوف إن موسكو “ليست مستعدة لقبول تصريحات الممثلين الأمريكيين بشأن الأعمال غير القانونية في روسيا” أو حتى “الاستماع إليها”.

المصدر: “وكالات”

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