ليبيا – قال مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري إن المعبر فتح بناء على برتوكول دولي أحد بنوده ضرورة وجود شركة تعقيم ونظافة، مشيرًا إلى أن الشرطة التي تطوعت للتعقيم مدة 3 أيام انسحبت بعد شهر من عملها بالمنفذ دون مقابل.

المنصوري وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الإثنين أضاف أنهم خاطبوا إدارة المركز الوطني، وأن ورئيس المنفذ راسل بدوره وزارة الداخلية وأحالوا عديد المراسلات، ولكن حتى الآن لم يتخذ أي إجراء، بحسب قوله.

وأكد تسجيل قرابة 14 إصابة بين موظفي الجوازات بالمنفذ، إضافة إلى 6 إصابات بمكتب الرقابة الدولية بالمنفذ، مشيرًا إلى تكدس القمامة والكمامات لغياب شركة النظافة.

وأشار إلى أن عدد المسافرين من 1 يناير حتى 20 من نفس الشهر، بلغ 75 ألف مسافر وفق إحصائية مكتب الرقابة الصحية بمنفذ رأس اجدير .

وشدد مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس اجدير على أن كل الاجتماعات التي عقدوها، أوصت بإغلاق المعبر بسبب غياب كل الاشتراطات المطلوبة، وأنهم يواجهون يوميًا الخروقات الأمنية وحالات تزوير التحاليل التي ضبطوا منها 120 تحليلًا مزورًا تمت إحالتها إلى النيابة، وتسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من تونس، ولا يملكون في الوقت نفسه جهاز تحليل بالمنفذ، ناهيك عن عدم توفر غرف عزل كافية.

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