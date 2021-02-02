باكو تعلن عن انتهاك أرمينيا للهدنة على الحدود ويريفان تنفي

باكو تعلن عن انتهاك أرمينيا للهدنة على الحدود ويريفان تنفي

أذربيجان – أكد المكتب الصحفي لحرس الحدود الأذربيجاني، إن القوات الأرمنية انتهكت نظام وقف إطلاق النار على الحدود بين الدولتين.

وأضاف المكتب الصحفي، في بيانه: “تتواصل الاستفزازات من جانب الخصم، على الحدود الدولية بين أذربيجان وأرمينيا”.

وذكر المكتب الصحفي، أن القوات المسلحة الأرمنية، انتهكت في حوالي الخامسة من صباح يوم 2 فبراير وقف إطلاق النار بالقرب من قرية أشاغي أسكيبارا المحتلة في منطقة غازاخ.

وأكد الجانب الأذربيجاني، أن القوات الأرمنية، انتهكت وقف إطلاق النار 20 مرة مستخدمة الأسلحة الرشاشة.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأرمنية هذه التصريحات، ووصفتها بالكاذبة.

المصدر: نوفوستي

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