إنجلترا – تبدأ بريطانيا اليوم الثلاثاء، اختبارات فيروس كورونا من “الباب إلى الباب”، على 80 ألف شخص في محاولة لوقف انتشار فيروس جديد شديد العدوى يسمى البديل الجنوب إفريقي لفيروس كورونا.

ولاحتواء حالات التفشي الجديدة، سيتم اختبار السكان في ثماني مناطق بالبلاد لمعرفة ما إذا كانت تظهر عليهم الأعراض أم لا، وهي عملية تعرف باسم “اختبار الطفرة”.

وهناك حوالي 10000 شخص في كل منطقة. ثلاثة منها في لندن، واثنتان في الجنوب الشرقي، وواحدة في وسط إنجلترا، وواحدة في الشرق والأخرى في الشمال الغربي.

وقالت وزيرة التعليم البريطانية ميشيل دونيلان لشبكة سكاي “إنه أمر مقلق للغاية. ما زلنا في مرحلة محفوفة بالمخاطر.. ولدينا انتشار واسع لهذا الفيروس المتحور الجديد”.

المصدر: رويترز

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