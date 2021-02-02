بعد تسريب تفاصيل العقد “الفرعوني” وبالأرقام.. ميسي الأعلى دخلا في تاريخ الرياضة

بعد تسريب تفاصيل العقد “الفرعوني” وبالأرقام.. ميسي الأعلى دخلا في تاريخ الرياضة

إسبانيا – أثبت التسريب الأخير لعقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن الهداف التاريخي للفريق الكتالوني، هو صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية.

وسربت صحيفة “El Mundo del Siglo XXI”، تفاصيل مثيرة من عقد ميسي مع برشلونة، وحمل غلافها عنوان “العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة”، مرفقا بالرقم 555.237.619 يورو.

وأوضحت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني وقع عقدا منذ عام 2017، يقضي بحصوله على أكثر من 138 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو مبلغ منقسم بين الثابت والمتغير.

ويتضمن العقد مكافأتين: واحدة بقيمة (115.225 مليون يورو) فقط لقبول التجديد، والأخرى لولائه للفريق بقيمة (77.929 مليون يورو).

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإن ميسي يعتبر صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية على الإطلاق.

وجاء ترتيب أعلى 10 عقود على مستوى العالم في جميع الرياضات كالتالي:

1- ليونيل ميسي (نجم برشلونة) – 674 مليون دولار

2- باتريك ماهومز (نجم كرة القدم الأمريكية) – 552 مليون دولار

3- مايك تراوت (محترف البيسبول) – 468 مليون دولار

4- كانيلو ألفاريز (ملاكم مكسيكي) – 400 مليون دولار

5- نيمار دا سيلفا (نجم باريس سان جيرمان) – 382 مليون دولار

6- برايس هاربر (محترف البيسبول) – 363 مليون دولار

7- جيانكارلو كروز مايكل ستانتون (محترف البيسبول) – 357 مليون دولار

8- جيريت كول (محترف البيسبول) – 354 مليون دولار

9- ماني ماتشادو (محترف البيسبول) – 327 مليون دولار

10- نولان أرينادو (محترف البيسبول) – 284 مليون دولار

المصدر: وكالات

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