إسرائيل – أفادت عيادة “تيريم” الطبية للطوارئ الإسرائيلية، بأن شابا (19 عاما) مصابا بالتهاب عضلة القلب، أسعف إليها بعد 5 أيام من تلقي جرعته الثانية من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا.

من جانبه، قال عبد الهادي فروجيه، المدير الطبي لـ”تيريم”: “حقيقة أن الأعراض بدأت مباشرة بعد التطعيم تثير الشكوك في أن رد فعل مناعي قد يكون سبب الالتهاب”.

ووفقا لبادارني بهاء، أحد أطباء العيادة، فقد عانى الشاب من تسارع في ضربات القلب، إلى جانب ضيق في التنفس، وآلام حادة انتشرت أسفل ذراعه اليسرى، منذ أن حصل على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وبحسب العيادة، لم يتم التأكد بعد من تطور الالتهاب كأثر جانبي للتطعيم، في حين تم الإبلاغ عن عدد من حالات التهاب عضلة القلب المرتبطة بفيروس كورونا، وفقا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية.

المصدر: “جيروزاليم بوست”

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