فرنسا – أعلن مدرب مارسيليا، أندريه فياش بواش، تخليه عن منصبه على خلفية خلاف نشب بينه وبين إدارة النادي بسبب سياسة التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية، مؤكدا أنه ينتظر جوابا من الإدارة.

وقال بواش اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده عشية مباراة فريقه أمام لنس في المرحلة 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم: “لا أريد أي شيء من مارسيليا، لا أريد المال. أريد فقط الرحيل”.

كما أشار إلى أنه علم برحيل لاعب الجناح الصربي نيمانيا رادونيتش إلى هرتا برلين في وقت متأخر من ليل الاثنين.

وأردف بواش، الذي تعاقد مع مارسيليا بداية الموسم الماضي، قائلا “لقد تم المس باحترافيتي ولا يمكنني القبول بذلك”، وإنه مستعد للاستمرار “حتى تقرر الإدارة السماح (له) بالرحيل”.

وأفصح المدرب البرتغالي، أنه لم يناقش قراره سوى مع قائد مارسيليا، الحارس ستيف مانداندا.

ويأتي قرار بواش بعد يوم من إقفال باب سوق الانتقالات الشتوية وبعد ثلاثة أيام من اقتحام بعض المشجعين مقر التمارين الخاص بالنادي احتجاجا على النتائج السلبية، ما أدى إلى تأجيل مباراة مارسيليا أمام ضيفه رين السب الماضي.

ويحتل مارسيليا المركز التاسع في الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، حيث فاز بتسع مباريات وتعادل في خمس ومني بست هزائم.

المصدر: أ ف ب

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