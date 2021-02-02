ليبيا – نبه المرشح لشغل منصب في المجلس الرئاسي الجديد عمر بو شريدة إلى ضرورة إنجاز القانون الذي سيكون قاعدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

بو شريدة أشار خلال كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف برعاية البعثة الأممية والتي ألقاها عبر تقنية التواصل المرئي وتابعتها صحيفة المرصد إلى وجوب الوصول إلى قانون انتخابات جديد، وتحقيق المصالحة وطنية بين الليبيين، واستعادة هيبة الدولة المستباحة، والابتعاد عن التدخلات الأجنبية.

وأضاف بو شريدة أن هنالك التزامًا أخلاقيًا بمدة الفترة الانتقالية، وهو ما يحتم استغلال الضغط الدولي لتحقيق هذا الهدف، مبينًا أن ليبيا تملك موارد بشرية مهمة غير مستغلة، فيما يجب أيضًا الاهتمام بالمرأة والشباب لكونهما مكونين أساسيين في المجتمع الليبي.

ودعا بو شريدة إلى وجوب تفعيل قانون العفو العام وإنشاء صندوق لجبر الضرر للمهجرين والنازحين؛ لأن القانون الحالي المقر من قبل مجلس النواب لا يستطيع معالجة هذه القضية، مؤكدًا في ذات الوقت وجوب وقف انتهاكات حقوق الإنسان بتفعيل سلطة القانون فعالة وحصر السلاح بيد الدولة.

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