ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة أمس الإثنين بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني والوفد المرافق له المختص لدعم المبادرة الإيطالية لدعم الزراعة في الجنوب، بمشاركة عدد من الخبراء المختصين عبر تطبيق”زوم”، وبحضور عدد من أعيان الجنوب وعمداء البلديات الواقع في نطاقها المشاريع الزراعية، والمختصين في مجال الزراعة.

السفير الإيطالي أشاد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق بالاهتمام الذي يوليه حمزة بالمبادرة ولقائه بالمسؤولين والمختصين في مجال الزراعة في إيطاليا، من أجل تنفيذ المشروع الذي يؤكد تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عديد المجالات، لا سيما قطاع الزراعة والمياه والطاقات المتجددة.

اللقاء استعرض الخطط والبرامج التي نهدف لإحياء المشاريع الزراعية في الجنوب، وتوعية المزارعين بترشيد استهلاك المياه، لتحقيق جدوى اقتصادية تهدف تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المزارعين، وتحقيق عوائد لدعم الاقتصاد الوطني.

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