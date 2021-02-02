ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنشق أبو بكر أحمد سعيد إن عملية اختيار السلطة التنفيذية برمتها تحتاج لنقاش معمق في كيفية دخول البعثة الأممية في أمر يعتبر دستوريًا وقانونيًا ويخص الليبيين، مشيرًا إلى أن البعثة أصبحت هي المسيطرة على كل شارده ووارده بالتالي أصبحت تمكن الليبيين من مناصب عليا.

سعيد لفت خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد تابعتها صحيفة المرصد إلى أن أي جهد يلم شمل الليبيين ويوحد الدولة يعتبر “جهدًا طيبًا”، حسب وصفه.

وأكد على أن البعثة تجاوزت كل حدودها، بداية من اختيار لجنة الـ 75، ونتيجة الانسداد السياسي وانقسام مجلس النواب ومؤسسات الدولة أصبح الجميع مرهونًا لدى المجتمع الدولي، بالتالي حتى القوة التي كانت ترفض المسار أصبحت منخرطة فيه.

ورأى أن العملية الحالية مجرد تغيير للوجوه الموجودة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة وشفافة، والأهم من ذلك الكشف عن برامج المرشحين وكيفية التغلب على المشاكل التي تواجه ليبيا.

كما أضاف: “بعض الأسماء تشتغل مناصب سيادية، أؤكد أنه لا يوجد تكافؤ فرص بين الليبيين، وهذه حقيقة تتبين في آلية اختيار لجنة الحوار بحد ذاتها. نلاحظ أن جل الليبيين لم ينخرطوا بالعملية السياسية، عملية تكافؤ الفرص لن تحدث إلا وفق صناديق الاقتراع وعملية ديمقراطية برعاية الأمم المتحدة، وتكون صافية لليبيين وفق قانون انتخابات واضح، نلاحظ أن هناك خرقًا واضحًا في معايير الترشح، والبعثة ليست واضحة في الشروط والمعايير، ولم تلزم المرشحين بكثير من القضايا كتقديم برنامج واضح”.

وتساءل قائلًا: “هل ستجرى انتخابات في 24 ديسمبر أم أنها عملية تمطيط وتأجيل؟” مضيفًا: وهذا واضح من خلال الآلية التي نراها الآن، لأن تشكيل سلطة تنفيذيه جديدة في 8 شهور ليست كافية، هناك ضبابية في المشهد وعدم وضوح حتى من البعثة، لا أتمنى أن نرجع للمربع الأول خاصة مع وجود صراع على السلطة”.

واعتقد أن الآلية الثانية تمثل خطرًا، حيث تقوم القوائم بنظام التزكية، ما يعني إمكانية انعقاد صفقات بين الكيانات على حساب المستقلين، معتبرًا أن البعثة لم تكن عادلة بين المناطق؛ لأن هناك مناطق كبيرة لم يتم احتسابها في الحوار المهم.

ووصف آلية اختيار القوائم بحد ذاتها ولجنة الـ 75 عبارة عن عملية مزاجية، وربما سيتم اتخاذ بعض القرارات بناء على ضغوط معينة، خاصة في ظل وجود التقسيم؛ حيث تم تقسيم ليبيا لأقاليم ومن ثم لمدن وقبائل، متمنيًا الوصول لانتخابات نزيهة وشفافة؛ لكنها ستكون مرحلة محفوفة بالمخاطر والعراقيل، على حد تعبيره.

سعيد اعتبر أن أكبر عائق يقف الآن هو تحدٍ كبير في توحيد المؤسسات سواء العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية؛ كونها عملية تحتاج لتعاون ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مضيفًا: “أعتقد الآلية 50+1 من أعضاء لجنة الحوار سيتم من خلالها فلترة الـ 45 مرشحًا، بالتالي سيكون هناك 5 إلى 4 قوائم، ما يعني إمكانية الوصول لنتيجة إذا تم الالتزام بالآلية”.

وتوقع حدوث انسحابات من قبل المترشحين للمناصب خلال الأيام القادمة، خاصة ممن لا يمتلكون حظوظًا في التزكيات، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على الرؤيا المقدمة والبرامج التي ستسير من خلالها المرحلة القادمة للوصول للانتخابات وكيفية تجاوز الكثير من المختنقات البسيطة التي ربما يركز عليها خلال مدة الـ 8 أشهر، مع العلم أن مسألة الحديث عن التنمية ليس من اختصاص حكومة مؤقتة، بل من اختصاص حكومة وسلطة تشريعية دائمة.

وفي سياق آخر علق على فيديو تم تداوله لمجموعة مسلحة تابعة للوفاق تعلن فيه رفضها لنتائج الحوار وتطالب فائز السراج بتشكيل حكومة جديدة قبل إعلان حكومة الوحدة الوطنية، قائلًا: “هذا يصب في إطار عدم وجود الثقة ما بين الليبيين، أي طرف يرى بأن المرحلة القادمة ستقصيه، لذلك سيتمسك بمطالبه ويكون سببًا في العرقلة. الغموض الحاصل تتحمل مسؤوليته البعثة؛ لأنها لم تكن واضحة من البداية. شخصيًا عدة مرات أسمع للسراج أنه غير متمسك بالسلطة وينتظر تشكيل الحكومة القادمة، ولكن النوايا لا يعلمها أحد ولا يمكن اتهام طرف دون إعلانه الرغبة في إطالة أمد السلطة”، وفقًا لقوله.

كما شدد على ضرورة أن يكون أي مشروع محدد وفق إطار زمني ومدة وجيزة للوصول لاستحقاقات كالانتخابات وتوضيح كيفية التزام الحكومة بالمشروع للوصول للانتخابات، والأوليات التي يمكن أن تديرها الحكومة، وتنفيذ بعض المتطلبات لتسير العجلة، كالتركيز على ملف جائحة كورونا التي تعتبر أولوية عاجلة.

واختتم مؤكدًا ضرورة التركيز على مسألة توحيد المؤسسة العسكرية؛ لأن توحيدها وضبط السلاح وتنظيمه يعني الوصول لاستقرار في البلاد، وهذا يتطلب بذل الجهد من قبل الجميع، سواء الدعم الدولي أو لجنة 5+5 والبعثة الأممية للوصول لتوحيد المؤسسة العسكرية وضبط الشارع والوضع الأمني وضم كل المليشيات، مشيرًا إلى أنه يتطلب من الحكومة القادمة أن يكون لديها أولويات وتعاون وانسجام، سواء داخل السلطة التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، وتحقيق غير ذلك سينتج عنه العديد من العراقيل، بحسب حديثه.

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