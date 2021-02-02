ليبيا – قال مدير الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح إن انقطاع التيار الكهربائي على أحياء ليبيا لثلاث ساعات هذه الأيام، يعود إلى عجز يبلغ 1000 ميغاوات في الوقت الحالي، بعد أن تجاوز 2500 ميغاوات خلال الصيف الماضي.

الفلاح وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية بيّن أن الشركة تنتج حاليًا ما مقداره 5500 ميغاوات، وهو رقم غير كافٍ لتغطية الاستهلاك الذي يحتاج إلى نحو 6500 ميغاوات و8000 ميغاوات بفضل الصيف.

ولفت إلى أن ليبيا عانت خلال الصيف الماضي من انقطاعات كبيرة في الكهرباء تجاوزت 20 ساعة في اليوم، بسبب العجز الكبير الذي تجاوز 2500 ميغاوات.

وأوضح أن المحطات التي تعمل الآن وعددها 10 رئيسة لا تقوم بتوليد التيار الكهربائي بالشكل المطلوب؛ بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة.

وقال إن العمل السليم للقضاء على أزمة الكهرباء لا يتطلب فقط توفير الاحتياج العام للشبكة، بل يتجاوزه إلى توفير الاحتياطي الدوار بنسبة 10 بالمئة من قيمة الإنتاج واحتياطي صيانة بنسبة 15 بالمئة.

وأوضح أن الشركة أبرمت عقودًا مع شركات أجنبية، لإدخال نحو 2600 ميغاوات للشبكة في مناطق مختلفة.

وتابع:” إن شركة إنكا (ENKA) التركية للبناء والصناعة بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، تعمل حاليًا لتنفيذ وحدتي توليد كبيرتين، لإدخال 640 ميغاوات، تدخل الخدمة خلال مطلع 2022 القادم، في مدينة مصراتة”.

وأضاف: “الشركتان تنفذان حاليًا مشروعًا آخر غرب طرابلس، لتنفيذ 4 وحدات، لإدخال 670 ميغاوات، تدخل الخدمة أيضًا في مطلع 2022”.

وزاد: “هناك إجراءات تعاقد مع شركة تشاليك (ÇALIK) التركية بالتعاون مع سيمنس الألمانية، لتنفيذ محطة توليد بقدرة 1300 ميغاوات في محطة جنوب طرابلس (الكريمية)، إذ تبلغ قيمة العقد 500 مليون دولار”.

الفلاح اختتم بالقول: “أيضًا شركة ميتكا اليوناينية، تقوم بتنفيذ وحدات بقدرة 740 ميغاوات في طبرق (شرق)، وهو عقد قديم؛ ولكننا قمنا بتفعيله الآن، لمعالجة الأزمة شرقي ليبيا”.

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