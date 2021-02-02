ليبيا – وجه رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل انتقادات لاذعة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز .

عقيل وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء قال إن وليامز تتحمل جزءًا من المسؤولية عما سيحدث إذا سمحت بترشح أمثال أسامة الجويلي آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة للرئاسي وهو في الخدمة العسكرية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي رغم أنه هناك فصل للسلطات.

وأشار إلى وجود قانون يمنع أعضاء مجلس النواب من إعادة انتخاب أنفسهم وهم في المجلس لأي منصب آخر، لكنهم ترشحوا أيضًا. لافتًا إلى أن وليامز جاءت بمزدوجي الجنسية.

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