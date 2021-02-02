في نهاية 2020.. أكثر من 13 مليون عاطل عن العمل في منطقة اليورو

في نهاية 2020.. أكثر من 13 مليون عاطل عن العمل في منطقة اليورو

بروكسل – أفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات امس إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر عند 8.3 بالمئة من القوة العاملة في ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك على الرغم من استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا في معظم دول منطقة اليورو.

وأضاف المكتب أن عدد العاطلين في دول منطقة اليورو بلغ 13 مليونا و761 ألفا في ديسمبر الماضي، ارتفاعا من 13 مليونا و616 ألفا في نوفمبر الماضي.

وفي بلجيكا وإيرلندا وقبرص وليتوانيا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا، انخفض عدد العاطلين عن العمل فعليا في ديسمبر، لكنه ارتفع قليلا في بلدان أخرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

المصدر: رويترز

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