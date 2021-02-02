مصر – هدد مدرب الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، أكثر من لاعب في فريقه بالاستبعاد من التشكيلة الأساسية، إذا ما استمروا بنفس المستوى المتواضع الذي ظهروا عليه خلال الفترة الماضية .

وتحدث المدرب الجنوب إفريقي، أمس الاثنين، بشكل صريح مع لاعبي الأهلي في محاضرة عقدها معهم في قطر حيث يستعد الفريق الأحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وقال لهم: “الفرصة تتاح لكل لاعب مرة واثنتين لكنها لن تستمر طويلا، وإذا خرج أحد من الحسابات فلن يكون له دور مع الفريق لفترة طويلة ولحين استعادة مستواه ووصل للمستوى الذي يؤهله للمشاركة أساسيا مع الفريق”.

وأبدى موسيماني عدم رضاه عن مستوى بعض لاعبي الفريق وتحديدا الثلاثي حسين الشحات، ومروان محسن، ووالتر بواليا، وأكد لهم أنهم حصلوا على فرص كثيرة ولم يقدموا المردود الجيد.

وشدد على أنه يتحمل ضغوط الجماهير وانتقادات الإعلام ضد هذا الثلاثي تحديدا، لذا عليه أن يستعيد مستواه سريعا وأن يكون عند حسن ظنه حتى لا يجد نفسه خارج حسابات الجهاز الفني تماما، خاصة وأن الفترة المقبلة تشهد ارتباطات قوية للفريق أولها مواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، والتي يتطلع فيها “المارد الأحمر” للفوز من أجل التأهل للمربع الذهبي ومواجهة بطل أوروبا، بايرن ميونخ الألماني.

المصدر: اليوم السابع

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