لوكاكو يشدد الخناق على رونالدو “الصائم” في الصراع على عرش الهدافين

لوكاكو يشدد الخناق على رونالدو “الصائم” في الصراع على عرش الهدافين

إيطاليا – عجز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن هز شباك فريق سامبدوريا مساء السبت الماضي، ليصوم عن التسجيل في 3 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ أواسط 2019.

ولا يزال رونالدو في صدارة قائمة هدافي “الكالتشيو” برصيد 15 هدفا (ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي)، بالرغم من أنه أحرز هدفا وحيدا في آخر 5 مباريات في الدوري.

ومن الصعب اعتبار النجم البرتغالي في أزمة تهديفية، لكن الموقف ليس معتادا على “صاروخ ماديرا”، أن يصوف عن التهديف في ثلاث مباريات متتالية، وذلك لأول مرة منذ أغسطس 2019.

وتقلص الفارق إلى هدف واحد بين رونالدو وأقرب مطارديه وصيفه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، ويليهما في المركز الثالث الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم فريق لاتسيو، برصيد 13 هدفا.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة العشرين:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، برصيد 15 هدفا

2- البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر ميلان)، برصيد 14 هدفا

3- الإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو)، برصيد 13 هدفا

4- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان)، برصيد 12 هدفا

5- الكولومبي لويس مورييل (أتالانتا)، برصيد 11 هدفا

– البرازيلي جواو بيديو غلفاو (كالياري)، برصيد 11 أهداف

7- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، برصيد 10 أهداف

– الإيطالي أندريا بيلوتي (تورينو)، برصيد 10 أهداف

9- المكسيكي هيرفينغ لوزانو (نابولي)، برصيد 9 أهداف

– الإيطالي ماتيا ديسترو (جنوى)، 9 أهداف

– الأرمني غينريخ مخيتاريان (روما)، برصيد 9 أهداف

– الفرنسي مبالا نزولا (سبيزيا)، برصيد 9 أهداف

– الإيطالي لورنزو إنسيني (نابولي)، برصيد 9 أهداف.

المصدر: وكالات

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