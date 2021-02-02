مصر.. السيسي يحذر الدول العربية من منظمات إرهابية ويدعو لتجاوز أي خلافات

مصر.. السيسي يحذر الدول العربية من منظمات إرهابية ويدعو لتجاوز أي خلافات

مصر – حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من التنظيمات الإرهابية التي تسعى للاستقرار والتمدد في الدول العربية، بدعم من قوى خارجية إقليمية ودولية.

وأكد السيسي خلال الجلسة الافتتاحية “للمنتدى العربي الاستخباري” بالقاهرة، أن هذه الدول تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات الأوطان العربية.

وطالب السيسي بالتعاون والوقوف صفا واحدا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي أكد ضرورة وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

المصدر: RT

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