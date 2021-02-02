ليبيا- أطلقت الشركة الأهلية المساهمة لتوزيع وإنتاج الإسمنت رابطا إلكترونيًا لحجز الحصول على كميات من الإسمنت المنتج في مجمع سوق الخميس امسيحل.

بيان صحفي للشركة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى فتح باب الحجز من الأول من فبراير الحالي، على أن تحدد الأهلية المساهمة لتوزيع وإنتاج الإسمنت مواعيد التسجيل، مؤكدًا تمكين المواطنين من تسجيل الدخول والمتابعة بشكل عام حول كل ما يتعلق بحجز الإسمنت عن طريق الرابط.

وأوضح البيان أن عملية الحجز في المنظومة تتطلب رقم القيد بكتيب العائلة والرقم الوطني للشخص ورقم الهاتف والعنوان الخاص بالشخص المسجل، ليظهر مربع يجب القيام بإدخال رمز التحقق المرئي الموجود فيه، في وقت ينبغي فيه ألا يقل عمر الشخص المسجل عن 18 عامًا، وبذلك يتم حجز موعد واحد لكل رقم قيد.

يشار إلى أن الشركة الأهلية المساهمة لتوزيع وإنتاج الإسمنت واحدة من كبريات الشركات المصنعة للإسمنت في ليبيا، وتلبي أكثر من ثلث الطلب الليبي، وتمتلك عدة خطوط إنتاج في عدة مدن كبرى في ليبيا منها الهواري وبنغازي.

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