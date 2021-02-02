منظمة الصحة العالمية: تونس والأراضي الفلسطينية ستحصل على لقاح “فايز – بيونتيك” هذا الشهر

منظمة الصحة العالمية: تونس والأراضي الفلسطينية ستحصل على لقاح “فايز – بيونتيك” هذا الشهر

جنيف – أكد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية امس إن الأراضي الفلسطينية وتونس ستستفيد من الدفعة الأولى من لقاحات كورونا التي توفرها مبادرة “كوفاكس”.

وأضاف ريك برينان مدير عمليات الطواريء بمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية أن الدول الأكثر فقرا في الشرق الأوسط تواجه فجوة كبيرة في ما يتعلق بتوفير التطعيم مبكرا.

وصرح بأنه من المتوقع أن تحصل الأراضي الفلسطينية على 37 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19، الذي تنتجه “فايزر” و”بيونتيك”، بدءا من منتصف فبراير عبر مبادرة “كوفاكس”.

وتابع قائلا: “في حين من المقرر أن تحصل تونس على 93600 جرعة”.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت في يوم السبت اختيار تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من اللقاح في إطار مبادرة “كوفاكس”.

المصدر: وكالات

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