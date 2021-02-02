إسرائيل – عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ليل الاثنين، اجتماعا مع عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، لمناقشة الاستعداد لهجوم محتمل ضد إيران، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت قناة “كان” العبرية بأن نتنياهو ناقش في اجتماع ضم وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي ومسؤولين في وزارتي الجيش والمالية، تحويل الأموال من القواعد الأمنية للطوارئ لصالح خطط عملياتية متوقعة ضد إيران.

يأتي ذلك فيما دعا نتنياهو، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، للانعقاد يوم الأربعاء المقبل، لبحث “المستجدات المتعلقة بالشأن الإيراني”.

وبحسب تقديرات الإعلام الإسرائيلي، فإن الكابينيت سيبحث “رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، والتحذير الأمريكي بأن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي إذا واصلت خرق الاتفاق النووي، واحتمال عودة سريعة للإدارة الأمريكية الجديدة للاتفاق النووي، والتفجير في محيط السفارة الإسرائيلية في الهند، ومحاولات انتقامية إيرانية أخرى”.

من الجدير ذكره، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أعلن الأسبوع الماضي، أنه أمر الجيش بإعداد خطة لهجوم محتمل على إيران هذا العام.

المصدر: عرب 48+ معا

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