44 مليون دولار يوميا.. ثروة المليارديرات الروس تنمو في يناير

44 مليون دولار يوميا.. ثروة المليارديرات الروس تنمو في يناير

روسيا – زادت ثروة المليارديرات الروس خلال شهر يناير الماضي بواقع 1.37 مليار دولار، وجاء ذلك وفقا لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”، والذي يتابع ثروة أغنى 500 شخص في العالم.

وارتفعت قيمة أصول الشريك والمدير التنفيذي لشركة “نوريلسك نيكل”، فلاديمير بوتانين، خلال الشهر الماضي بواقع 704 مليون دولار ووصلت إلى 30.7 مليار دولار.

في حين صعدت ثروة المالك الرئيسي ورئيس مجلس إدارة “NLMK”، فلاديمير ليسين منذ بداية العام بواقع 358 مليون دولار، وبلغت قيمة ثروته 24.2 مليار دولار.

أما ثروة رجل الأعمال الروسي ومؤسس مجموعة شركات “رينوفا” فيكتور فيكسيلبيرغ فقد زادت بواقع 126 مليون دولار، ووصلت إلى 16.2 مليار دولار.

ويضم مؤشر “بلومبرغ للمليارديرات” 26 شخصا من روسيا، وعلى الرغم من أن البعض قد بدأوا العام على ارتفاع، إلا أن رجال أعمال روس خسروا الملايين خلال شهر يناير الماضي.

ووفقا للمؤشر فقد خسر رئيس شركة “نوفاتيك”، رجل الأعمال الروسي ليونيد ميخيلسون 403 ملايين دولار، وهبطت ثروته إلى 24.4 مليار دولار، فيما خسر مالك شركة “سيفيرستال” للتعدين، أليكسي مورداشوف، نحو 994 مليون دولار وهبطت ثروته إلى 22.1 مليار دولار.

كذلك تراجعة ثروة وحيد أليكبيروف، الشريك في ملكية شركة “لوك أويل”، بواقع 69 مليون دولار إلى 21 مليار دولار.

المصدر: تاس

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