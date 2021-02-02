الصين – أفادت شركة Xiaomi، إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، إنها رفعت دعوى قضائية في محكمة دائرة كولومبيا، ضد وزارتي الخزانة والدفاع بالولايات المتحدة.

وأضافت الشركة، في بيان نشرته على موقعها يوم أمس الأحد: “في يوم 29 يناير، رفعت الشركة دعوى قضائية في محكمة دائرة كولومبيا، ضد وزارتي الدفاع والخزانة بالولايات المتحدة”.

وأعربت الشركة، عن ثقتها بعدم صواب قرار إدراجها في قائمة “الشركات العسكرية الشيوعية الصينية”، وشددت على أنه حرم الشركة من إمكانية القيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

ونوهت الشركة، “بأنها في محاولة لحماية مصالح المستخدمين والشركاء والموظفين والمساهمين العالميين، طلبت من المحكمة إعلان هذا القرار، غير قانوني وإلغاء سريانه”.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares