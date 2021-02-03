ليبيا – زعم رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين رئيس “تيار يا بلادي” الملقب بـ”تيار التأزيم” أن من يتمسكون بالسلطة وتقاسمها يذكرونه بما وصفه بـ”العهد السابق” متناسيًا تمسكه بالسلطة ورفضه التسليم للبرلمان المنتخب عام 2014.

أبو سهمين قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الذين يتمسكون بالسلطة وتقاسمها دوريًا هم يسلكون سياسات وتصرفات تذّكر بالعهد السابق”.

يذكر أن أبو سهمين قال الأسبوع الماضي في سلسلة تغريدات له: “إن إسقاط المستبد يوفر فرصة تاريخية نادرة للتخلص من الاستبداد ذاته. الشعب الحر لا يسمح بظهور مستبد جديد بعد سنوات أو تقاسم الاستبداد بين مجموعة تحتكر تمثيل الثورة”، وفق قوله.