ليبيا – دعا مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي إلى تركيز الفرقاء الليبيين على تشكيل السلطة التنفيذية، و”عدم التشتت عن المسار الذي تقوده الأمم المتحدة” في البلاد.

شرقي قال في مقابلة أجراها مع الإذاعة الجزائرية الرسمية نقلتها وكالة “الأناضول” التركية: إن ترشح شخصيات ليبية لمناصب المجلس الرئاسي يعد تطورًا إيجابيًا جدًا، مؤكدًا على متابعتهم لما يحدث في جنيف للوصول إلى أرضية واضحة لانتقاء من يمثل الليبيين.

وأضاف أن “مقتضيات الضرورة في الوقت الحالي تلزم جميع الأطراف بتفادي الانخراط في الاجتماعات الموازية، والتي توحي للبعض بالتهرب من المسار الأممي”.

كما اعتبر أن الأزمة الليبية طال أمدها، ويجب تركيز الجهود على التحضير للانتخابات المقبلة لتحقيق انطلاقة جديدة في البلاد.

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