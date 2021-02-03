ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إنه منذ إعلان نتائج التصويت على المجلس الرئاسي بدأ خبراء الكولسة الترتيب في تشكيل القوائم؛ حيث ستكون هناك 3 قوائم يوم 4 فبراير وإمكانية تشكيل الرابعة مشكوك فيها، بحسب قوله.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي إلى أن اللاعبين الأساسيين عقيلة صالح وخالد المشري وعبد المجيد سيف النصر بمجموع 23 صوتًا، يمكن اعتبار هذا التحالف جامدًا بصيغته الحالية؛ حيث ستتحول هذه التشكيلة لخصم للأطراف الأخرى وستخسر في الجولة الثانية من السباق الرئاسي، وسيبقى هامش المناورة موجودًا إذا ما أعيد تشكيل التحالف وإعطاؤه المرونة اللازمة بالتعاطي مع التجاذبات ومراعاة بعض التفاهمات المبدئية في العواصم.

وأضاف: “إذا ما بنيت قائمة تحالف بين الشريف الوافي (عن برقة)، ومحمد الحافي (عن طرابلس)، وعمر أبوشريدة (عن فزان)، فسيكون المنافس الأقرب للفوز، وسيعززها ما يملك رئيس الحكومة من الأصوات الداعمة (غير مكررة) في التوليفة، فهو حصان طروادة لهذه القائمة، مع العلم أنه تم تجهيز قائمة ستدخل للتنافس ولا يمكنني إعلانها تاركا الأمر لأصحاب الشأن”.

وتابع: “يبدو المتقدمين للترشح لرئاسة الحكومة أكثر جدية، منهم من قدم مشاريع واقعية وتتماشى مع المرحلة ومنهم من يتحدث عن أخرى بعيدة الأمد، المهم أنهم يتحدثون عن مشروع. حديث الدكتور عاطف الحاسية كان ملفتًا، وخالد الغويل أيضًا وأحمد معيتيق كان واقعيًا في رده عن السؤال المتعلق بعمر حكومة الوفاق والصلاحيات والثقة، ضو بوضاويه كان جيدًا أيضًا، لكن من شخص مسألة الفساد بشكل علمي وعقلاني هو الدكتور عاطف الحاسية”.

Share and Enjoy ! 0 Shares