ليبيا – علق رئيس مجموعة العمل الوطني والباحث السياسي خالد الترجمان على قرار محكمة الاستئناف ببطلان اتفاقيتي (ترسيم الحدود، والتعاون الأمني والعسكري) الموقعتين بين فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفًا الحكم بـ”الفاصل” .

الترجمان أشار وفقًا لصحيفة “البيان” إلى أن الحكم الصادر يمثل دلالة واضحة على أن الاتفاقيتين باطلتين بطلانًا كاملًا، دستوريًا من حيث عدم قبول مجلس النواب لهما، وكذلك قانونيًا وقضائيًا بصدور حكم البطلان من المحكمة الإدارية المختصة، لا سيما أن التوقيع تم من جهة لا يحق لها توقيع أي اتفاقات مع أية دولة خارجية.

ولفت إلى أن هذا الحكم لا بد أن تعتمد عليه البعثة الأممية ودول العالم، لا سيما وأنه حكم صادر من محكمة ليبية اتخذت كل وسائل التقاضي السليمة وفقًا لصحيح القانون، معتبرًا أن كلًا من الوفاق وتركيا سيتعاملان مع الحكم وكأنه لا يعنيهما.

كما تابع: “على العالم أن يتعامل مع ذلك الحكم بشكل إيجابي وحقيقي؛ كونه صادرًا من دائرة قضائية مختصة، واتُخذ بعد شهور عديدة من التداول وتقديم المستندات والمذكرات، وهو حكم نهائي وشامل وشافٍ، إلا إذا أرادت دول العالم أن تضرب بأحكام القضاء الليبي عرض الحائط”.

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