إيطاليا – تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية مساء امس نحو ملعب “جوزيبي مياتزا” بضواحي سان سيرو لمدينة ميلان، الذي سيكون مسرحا للقاء “الكلاسيكو” بين إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس.

وأعلن مدربا الفريقين التشكيلة الأساسية لهما لخوض هذا اللقاء المرتقب بينهما، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم، والذي سينطلق في تمام الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإيطالي أنطونيو كونتي (51 عاما) المدير الفني لفريق إنتر ميلان، هذه “القمة” الهامة، بالتشكيلة الأساسية التالية “للنيراتزوري”، لمواجهة مضيفه فريق “السيدة العجوز”:

بينما اختار الإيطالي أندريا بيرلو (41 عاما) المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيلة الأساسية التالية “للبيانكونيري”، لخوض هذه “القمة” ضد مضيفه فريق “أفاعي” ميلانو:

المصدر: “twitter/inter/juventusfc”

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