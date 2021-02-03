ليبيا – قال رئيس مجلس تاورغاء المحلي وعضو لجنة مُكافحة كورونا في المدينة عبد الرحمن شكشاك إن الوضع الوبائي في المدينة يشهد تحسناً و أنهم لم يسجلوا أي إصابات جديدة بالفيروس خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

الشكشاك وفي تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدلة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء أنهم لم يسجلوا أي إصابات بكورونا بين الأطفال، مشيرا إلى أن المدينة تُعاني من نقص في المُعدات الطبية والأجهزة اللازمة، مشير إلى أنهم تقدموا بطلب للمركز الوطني لمكافحة الامراض حول ذلك.

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