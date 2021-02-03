العراق – أكد مصدر أمني عراقي مصرع “والي جنوب العراق” في تنظيم “داعش” الإرهابي بضربة نفذها سلاح الجو العراقي غربي بغداد.

وقال: “ضربة جوية أسفرت عن مقتل ما يسمى بوالي جنوب العراق المدعو (أبو حسن) ضمن قاطع الزيدان في منطقة أبو غريب، الواقعة غربي العاصمة بغداد”.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني الاثنين، انطلاق عملية “أسود الجزيرة” بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غربي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن “عملية أسود الجزيرة، انطلقت بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غربي العراق للبحث عن العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم”.

المصدر: RT

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